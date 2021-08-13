Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin Altınordu ilçesinde başlattığı ‘Sosyal Market’ kampanyasıyla 19 ilçeye hizmet veriyor. Vatandaşların giyimden gıdaya, temizlikten kırtasiye kadar tüm ihtiyaçlarını giderirken ilk öncelikleri para yerine iyilik oluyor.

ÜRÜNLERİ KENDİLERİ SEÇİYOR

İhtiyaçlarını karşılamak için markete gelen vatandaşların diledikleri ürünleri kendileri seçiyor. Ürün seçiminde sınırlama olmadan sepetlerini ihtiyaçlarına göre dolduruyorlar. Alışveriş sonrası kasaya gelen vatandaşlar ürünleri kendileri okutup hiçbir ücret ödemeden alışverişlerini tamamlıyorlar.

TÜM ÜRÜNLER BULUNUYOR

Ordu Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Seyfettin Bilkay, vatandaşların bu projeden memnun olduklarını belirterek, ‘Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in fikir öncülüğünde Ordu’ya kazandırdığımız marketle dar gelirli vatandaşlarımıza destek oluyoruz. İhtiyacı sahibi olduğunu tespit ettiğimiz vatandaşlarımız buradan kolaylıkla dilediği gibi alışverişlerini yapıyorlar. Marketimizde A’dan Z’ye her türlü ürün bulunuyor ve vatandaşlarımız istediklerini alabiliyor. Bu hizmeti ise onlardan hiçbir karşılık beklemeksizin gerçekleştiriyoruz. Kendileri istediği gibi alışveriş yaptıkları için vatandaşlarımız bu projeden oldukça memnun durumdalar. Bu imkânı vatandaşlarımıza sunmamızda bizlere ön ayak olan Başkanımız Hilmi Güler’e sonsuz teşekkür ediyoruz’ dedi.

İHTİYAÇ SAHİPLERİ TESPİT EDİLİYOR

Kurulan bu marketten yararlanmak içinse vatandaşların Büyükşehir Belediyesine başvurması gerekiyor. Başvuru sonucunda gerekli incelemeler yapılarak ihtiyaç sahipleri tespit ediliyor. Tespit edilen ihtiyaç sahiplerine ise KART 52 kartı verilerek alışveriş yapmaları sağlanıyor.

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