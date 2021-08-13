Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pes dedirten olay Antalya'da gerçekleşti. ‘Haksız çıkar sağlamak için örgüt kurmak’ başta olmak üzere 4 ayrı suçtan örgüt lideri olarak yargılanan zanlı mahkemden beraat ettikten sonra ortaya şok bir fotoğraf çıktı. Söz konusu fotoğrafta zanlının hakimle aynı masada olduğu kareler ortaya çıktı.

ÖRGÜT KURMAK, DOLANDIRICILIK, TEFECİLİK, DOLANDIRICILIK...

2019 yılı Aralık ayında jandarmanın düzenlediği operasyonda ‘haksız çıkar sağlamak için örgüt kurmak’, ‘dolandırıcılık’, ‘tefecilik yapmak’, ‘kamu kurum ve kuruluşlarını ve tüzel kişiliklerin aracı olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ yapmak suçundan aralarında 5 yıldızlı otel sahiplerinin de bulunduğu E.B., K.B., A.B., V.B., A.R.Ö., A.A., V.E. ile M.A. yakalanırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B., K.B., A.B., A.R.Ö., A.A. ile M.A tutuklanmış, V.B. ve V.E adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Tutuklanan şüphelilerin avukatları tarafından yapılan itiraz üzerine E.B., K.B., A.B., A.R.Ö., A.A. ile M.A 31 Aralık akşamı yurtdışına çıkış yasağı ve haftada bir imza vermek koşuluyla serbest bırakıldı.

146 YILDAN 491 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ



Şüphelilerle ilgili soruşturmanın tamamlanmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Manavgat 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, E.B., K.B., A.B., V.B., A.R.Ö., A.A., V.E. ile M.A.’nın yanı sıra genişletilen soruşturma sonucunda özel bir bankanın şube müdürü K.Ç. ile A.T.B., F.Ö., F.B., M.İ.T., S.D.G., U.O. ve Y.P.’nin 11 ayrı suçu 48 defa işledikleri ve 84 milyon 527 bin 889 lira haksız kazanç sağladıkları tespit edilmiş, haklarında toplam 146 yıldan 491 yıla kadar hapis ve 126 bin güne kadar adli para cezası istenmişti.

Olayla ilgili Manavgat 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, esas hakkında görüşünü tekrar eden savcı, sanıkların suç işlemek için örgüt kurmak suçundan beraatlerini, 3 farklı olayda sanıkların farklı kişilere yönelik yaptıkları işlemlerle ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘tefecilik’ suçlarını işlediklerini anlatarak, E.B., A.B., K.B., V.B., F.Ö., V.E., S.D.G., A.R.Ö., A.A. ve M.A.’nın cezalandırılmalarını talep etti.

Sanıklar hakkında cezalandırmaya yeterli, kesin ve inandırıcı bulunamadığını belirten Manavgat 1. Ağır Ceza Mahkemesi, F.Ö. dışındaki sanıklara bütün suçlamalardan ayrı ayrı beraat verirken, F.Ö.’nün şikayetçi M.B.'ye yönelik ‘Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma’ suçunu işlediğini belirterek, 2 yıl 6 ay hapis ve 750 gün karşılığı 15 bin TL adli para cezası verdi.

Mahkemenin verdiği karara karşı şikayetçi avukatları, BAM’da itiraz hazırlıkları yaptığı sırada, Manavgat 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ö.İ. ve davada örgüt lideri iddiasıyla yargılanan E.B.’nin aynı masada karşılıklı otururken çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı. Gizli çekildiği görülen fotoğrafta, masada alkol bardaklarının olduğu, kadınların bulunduğu ve mahkeme başkanı Ö.İ.’nin kapalı mekanda sigara içtiği görülüyor. Fotoğrafın ne zaman çekildiği ise bilinmiyor.

"BEDELİ AĞIR OLUR"

Gerekçeli kararın kendilerine tebliğ edilmesi ve istinaf hazırlığı yaptıkları sırada fotoğrafın kendilerine ulaştığını, fotoğrafı gördüğünde gözlerine inanamadığını, büyük bir şok yaşadığını belirten şikayetçi avukatlarından Ertekin Kök, “Bu fotoğraf adalet adına vahim bir durum. Şok olduk ancak şok olduk derken şuna bir açıklık getirelim. Yargılamanın başında bu fotoğraftaki mahkeme başkanının duruşmadaki delil toplama, tanık ısrarla kaçınması sözlü ikazlarımız ve sanıkların yönlendirilmesi konusunda çok ciddi yargılamada yapılmaması gereken davranışlar nedeniyle reddi hakim talebinde bulunmuştuk. Sonrasında da şu fotoğraf gerçekten adalet adına vahim. Asla ve asla adalet ile açıklanamaz. Son derece endişe ve üzüntü verici fakat inanıyorum ilgili, yetkili makamlar gerekeni yapacaktır. Hiç kimsenin şüphesi olmasın adalet mutlaka tecelli eder. Fotoğraf oldukça ilginç bir tablo. Adalet ile açıklanamayacak bir tablo. Dediğim gibi adalet ile alay edilmez. Aslında bu fotoğrafta bir ibret ve örnek var. Adaletin zengini fakiri, güçlüsü güçsüzü olmaz. Adalette herkes eşittir kanun önünde. Ve emin olun adalet ile alay etmeye kalkışmanın bedeli de bu olur" diye konuştu.

"FOTOĞRAF İSPATI"

Davanın özünün dolandırıcılık olduğunu belirten Kök, "Davanın konusu bilakis katılanlardan, mağdurlardan benim müvekkillerimden. Çok üzücü ama Türkiye’de daha önce dolandırılmış. Israrla Türkiye’ye bel bağlamış, Türkiye’yi seven Danimarka vatandaşı bir yatırımcı. Hileli davranışlarla kişilerin zaafından faydalanıp haksız kazanç temin etmek. Bedelini ödemeden mal edinmek. Dolayısıyla yargılanan örgütlü bu suçlara bakıldığında faillerin, sanıkların aynı yöntemi mahkemede kullanmış olmaları yargılamaya fesat karıştırdıklarının şu fotoğraf ispatı olduğu için her şeyi ispatlıyor. Herkesin mağduriyetinin de teyidi” ifadelerine yer verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Fotoğraf hakkında Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğu ve savcılığın soruşturma başlattığı, soruşturma kapsamında Manavgat’a gelen Hakimler ve Savcılar Kurulu müfettişinin ifade almaya başladığı öğrenildi.

14 milyonluk dolandırıcılık davasına rekor ceza Antalya'nın Manavgat ve Alanya ilçelerinde vatandaşları boş kağıtlara attırdıkları imzalarla borçlandırıp icra takibi başlattıkları ve yaklaşık 14 milyon lira dolandırdıkları gerekçesiyle tutuksuz yargılanan iki sanığa toplamda 45 yıl hapis ve 218 bin lira para cezası verildi. Vefat eden mağdurlardan birinin kızı, 2,5 yıldır hukuk mücadelelerinin devam ettiğini belirterek, "Keşke babam da bugünleri görseydi" deyip gözyaşlarına boğuldu.