Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vatandaşların çektiği görüntülerde tomrukları sürükleyerek gelen sel, köprülerin ‘set’ etkisi nedeniyle ilçenin içine yayılarak evleri ve işyerlerini bastı. Bir çok kişi, şehrin içine ilerleyen sel sularına hazırlıksız yakalandı.

Şehrin içine dağılan ve yer yer 2 metreyi bulan sel suları, bodrum katları doldurdu. Seyir halindeki otomobilleri sürükledi.

Selin ilk anlarda şehrin içine nasıl dağıldığını ortaya koyan yeni görüntülerde, köprülerin faleketin boyutunu nasıl katladığı net şekilde görüldü. Tsunami gibi gelen sel sularının getirdiği tomruklar köprülere takıldı. Taşan sular ise şehrin içine yayıldı.

KÖPRÜ DEĞİL, SET OLDULAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede yaptığı açıklamada sel sularına set olan köprüler yerine Osmanlı tarzı, kemerli köprüler yapılması gerektiğine işaret etti. Daha önce de Rize ve Artvin’deki sel felaketlerinde aynı dere üzerindeki yeni köprüler sel sularına set oluşturmuştu.

KÖPRÜLERDE MİMARİNİN ÖNEMİ

Aynı dere üzerinde bulunan asırlık Osmanlı köprüleri ise sel sularının geçişine izin verirken, dimdik ayakta kalmıştı.

Artvin'in Arhavi ilçesindeki kesme taş mimarisiyle yapılan tarihi kemerli Çifte Köprüler de, Temmuz ayındaki selde yıkılmamış aynı dere üzerinde yeni yapılan köprüler ise selden ciddi zarar görürmüştü.