Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığının açıkladığı 31 Temmuz-6 Ağustos tarihleri insidans haritasında Samsun 100 binde 176,99 vaka sayısına yükseldi. Samsun 24-30 Temmuz tarihleri arası insidans haritasında ise 100 binde 112,90 vaka sayısındaydı.

ÜÇ KEZ GELEN EKİBİ GERİ ÇEVİRMİŞTİ

Korona virüs vakaları artış gösteren Samsun’da bir üzücü haber Bafra’dan geldi. Anne ve babası ile birlikte gittikleri cenazede koronavirüse yakalandığı öğrenilen genç kız durumu ağırlaşınca Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yoğun bakımda tedavi gören genç kız müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden genç kız Bafra Altınay Mahallesi’nde bulunan mahalle mezarlığına defnedildi.

EVDEKİ TEK AŞISIZ KİŞİYDİ

Yetkililerden alınan bilgilere göre, hayatını kaybeden Lale Duran’ın evinin önüne 3 kez aşı aracı geldi. Anne ve babası aşı olmayı tercih ederken, genç kız ise Covid-19 aşısı olmadı. Anne ve babasının korona virüsü yendiği, sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

Covid-19 hastasının büyük pişmanlığı: “Keşke aşı olsaydım” Son aylarda korona virüse yakalanan hastaların çoğu aşı olmayı erteleyen kişilerden oluşuyor. Aşı olmayı erteleyen ve korona virüse yakalanan Hayrettin Yılmaz, pişmanlığını Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’ndeki hasta odasında “Keşke aşı olsaydım, bu durumlara düşmezdik” diyerek ifade etti.

Aşı olmayı sürekli erteledi, hastanede kabusu yaşadı Bingöl’e bayram tatiline gelen ve koronvirüse yakalanan Şerif Akcan, 8’i yoğun bakımda olmak üzere 17 gündür hastanede tedavi görüyor. Aşısını sürekli ertelediğini belirten Akcan, ''Yoğun bakımda çok kötü oldum, kendimden geçtim. Artık buradan çıkmayabilirim dedim'' diye konuştu.