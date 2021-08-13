Kayseri-Kahramanmaraş karayolu üzerinde İstanbul'a gitmekte olan Kuran kursu öğrencilerini taşıdığı öğrenilen 46 S 0773 plakalı midibüs Sarız ilçesi yakınlarında dere yatağına devrildi. Feci kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
7'Sİ AĞIR 29 YARALI VAR
Kazada ilk belirlemelere göre 7'si ağır 29 kişi yaralandı. Olay yerinde ekiplerin kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Türbeden dönenleri taşıyan minibüs kaza yaptı İzmir'de türbe ziyareti yapan vatandaşları taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu ölen ve yaraşananların olduğu öğrenildi.
Balıkesir'deki kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu Balıkesir'de bu sabah meydana gelen feci kazada ölen ve yaralananların kimlikleri belli oldu.
Kuran Kursu öğrencilerini taşıyan midibüs kaza yaptı, 29 yaralı var
Kayseri'nin Sarız ilçesinde Kuran kursu öğrencilerini taşıyan midibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 7'si ağır 29 kişi yaralandı.
Kayseri-Kahramanmaraş karayolu üzerinde İstanbul'a gitmekte olan Kuran kursu öğrencilerini taşıdığı öğrenilen 46 S 0773 plakalı midibüs Sarız ilçesi yakınlarında dere yatağına devrildi. Feci kazanın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Etiketler : kaza,haberler,kayseri,öğrenci,