Sel afetinde en ağır kayıpları veren ilimiz Kastamonu’dan bir ölüm haberi daha geldi, denizin üzerinde görülen kadın cesedi sahile vurdu. Vatandaşların ihbarı sonrasında tallihsiz kadın cesedi sudan çıkartılarak morga kaldırıldı. Kastamonu’da 11 Ağustos’ta etkili olan şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde hayatı felç etti.
En büyük hasarın yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde sele kapılıp kaybolanların aranmasına devam edilirken, bir yandan da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
Tüm bunların yanı sıra felaketin yaşandığı İnebolu’da da arama kurtarma çalışmaları hız kesmenden devam ediyor.
İnebolu’da vatandaşlar tarafından denizin üzerinde bir ceset görüldüğü ihbarı yapıldı. Harekete geçen yetkililer bölgeye çok sayıda ekip sevk etti. Ekipler, sahil kenarında biriken odun parçaları nedeniyle suyun üzerinde bulunan cesede ulaşmakta güçlük çekti. Uzun uğraşlar sonucunda kadının cesedi sahile çıkartarak morga kaldırıldı.
Sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor Bakan Koca 228 kişinin selden etkilendiğini açıklayarak, Kastamonu’da can kaybının 32'ye, Sinop’ta ise 6'ya yükseldiğini duyurdu.Yaralı vatandaşların tedavisi hastanelerde sürerken, kayıplar için arama çalışmaları devam ediyor.
Sel felaketinin ardından Kastamonu'da çıkan hortum korkuttu Sel afetinin yaşandığı Kastamonu’da Karadeniz üzerinde çıkan hortum cep telefonu ile kayıt yapan vatandaşları korkuttu.
Kastamonu'da bir kadına ait ceset sahile vurdu
Sel bölgesinden kahreden haberler gelmeye devam ediyor. Sel felaketinde en çok can kaybının yaşandığı Kastamonu'da bir kadın cesedi sahile vurdu.
Sel afetinde en ağır kayıpları veren ilimiz Kastamonu’dan bir ölüm haberi daha geldi, denizin üzerinde görülen kadın cesedi sahile vurdu. Vatandaşların ihbarı sonrasında tallihsiz kadın cesedi sudan çıkartılarak morga kaldırıldı. Kastamonu’da 11 Ağustos’ta etkili olan şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel Abana, Azdavay, Çatalzeytin, Pınarbaşı, Bozkurt, Cide, İnebolu ve Küre ilçelerinde hayatı felç etti.
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