Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla Marmaris'te yaşanılan orman yangını sonrası Türkiye'nin dört bir yanından bölgeye yardım gitti. Bu olayın ardından Batı Karadeniz'de meydana gelen sel sonrası Marmaris halkı da kendileri için yollanan yardımları paylaşma kararı aldı. Ardından Marmaris Belediyesi, yardım malzemelerini Sinop ve Kastamonu gönderdi.

Marmaris’de felaketin boyutu dronelarla gözler önüne serildi Türkiye’nin ciğerlerinin yandığı Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanın öncesi ve sonrası görenlerin yüreğini yaktı. Havadan çekilen görüntülerde yemyeşil ilçe yerleşim yeri hariç tamamen siyaha büründüğü görüldü.

"AFETTE YARDIM GELMESİNİN ÖNEMİNİ İYİ BİLİYORUZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay "Herkese geçmiş olsun diyor, vefat eden vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Günlerce yangınlarla boğuşurken Türkiye'mizin dört bir yanından gelen yardımlar bize güç ve moral verdi. Birçok eksiğimizi giderildi. Bu sebeple bir felakette yardım gelmesinin önemini çok iyi biliyoruz. Yaşanan bu felakete duyarsız kalamazdık. Yangın döneminde seferber olan yardımsever halkımız fazlasıyla malzeme göndermişti. Biz de hem bölge insanının ihtiyaçlarını gidermek hem de onlara moral olmak için 4 tır malzeme yolluyoruz" dedi.

Alevler Marmaris'i adeta yuttu! Orman yangınları dolayısıyla çok zor günlerden geçen Marmaris'ten, geriye kalanlar havadan görüntülendi. Marmaris'in alevler tarafından adeta yutulduğu görüldü.