Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli olan hemşire R.K.Y. aşı polikliniğinde aşı yapmadığı halde 2 yakınını, sistem üzerinden aşı olmuş gibi giriş yaparak sahte aşı kartı düzenlediği iddiası üzerine hastane yönetimi tarafından polise ihbar edilmişti. İhbar üzerine gelen ekipler tarafından gözaltına alınan hemşire R.K.Y., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İzmir'de sahte aşı kartı düzenleyen hemşire gözaltına alındı İzmir'de bir hastanede görev yapan hemşire, sistem üzerinden 2 yakınına aşı olmuş gibi sahte aşı kartı düzenlediği için gözaltına alındı.

İzmir'de sahte aşı kartı düzenleyen hemşire gözaltına alındı İzmir'de bir hastanede görev yapan hemşire, sistem üzerinden 2 yakınına aşı olmuş gibi sahte aşı kartı düzenlediği için gözaltına alındı.