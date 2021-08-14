Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de, sel felaketinden etkilenen afetzedelerin yaralı sarılmaya çalışılıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, selin vurduğu afet bölgelerinde her türlü vergi, ceza ve gecikme faizi ödeme süresi uzatıldığı açıklandı.

YENİ YILA KADAR DEVAM EDECEK

Mücbir sebep döneminde verilmesi gereken beyanname ve bildirimler 17 Ocak 2022'ye kadar ertelendi.

Vergi, ceza ve gecikme faizi ödemeleri ise 31 Ocak 2022'ye kadar uzatıldı.

Bu ilçelerdeki mükelleflerin vergi borçları faiz alınmadan 24 aya kadar taksitlendirilecek.

Vergi borcu taksitlendirme imkanı için 15 Şubat 2022'ye kadar başvuru imkanı tanındı.