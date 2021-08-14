Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana’nın Seyhan ilçesinde oturan M.O, 17 yıl önce severek evlendiği M.O.’dan 3 çocuğu bulunuyor. M.O. dördüncü çocuğuna hamileyken eşinin kendisini aldattığını öğrenince çocuklarını alıp evden ayrıldı.

4 ÇOCUĞUYLA DIŞARIDA KALDI

8 yıldır annesinin evinde yaşayan ve dördüncü çocuğunu doğuran genç kadın, yaşam mücadelesi vermeye devam ediyor. En küçüğü 7 en büyüğü ise 16 yaşında olan çocuklarıyla annesinin yanında kalan M.O.’ya devlet sahip çıktı. Adana Alile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan ekip, genç kadının evine giderek tespitlerde bulundu.

AYLIK PARA YARDIMI YAPILACAK

Gönderilen ekipler tarafından, ailenin ekonomik olarak zor durumda olduğu tespit edilerek aylık nakdi yardım yapılmasına karar verildi. Alınan kararla bir yıl süreyle aileye her ay düzenli olarak para yardımı yapılacak. Bir yıl sonrasında ise aile tekrar incelenip ekonomik güçlüklerin devam ettiği tespit edilirse aylık para yardımının devam edeceği öğrenildi. 34 yaşındaki M.O. devlet yetkililerine teşekkür ederek, “Allah devletimize zeval vermesin. Artık çocuklarım yırtık ayakkabıyla gezmeyecek çocuklarımı artık devletimin sayesinde artık utanmayacak” dedi.