Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çameli ilçesi İmamlar Mahallesi’nde yaşayan Abbas (75) ve Havana Sönmez (77) çifti bir süre önce korona virüse yakalandı. Evde izole olarak tedavi gören çiftin durumlarının ağırlaşması neticesinde Denizli Servergazi Devlet Hastanesine sevk edilerek tedaviye alındılar.

AYNI GÜN VEFAT ETTİLER

Yoğun bakıma alınan yaşlı çift, bugün sabah saatlerinde solunum yetmezliğine bağlı olarak 10 saat ara ile hayatlarını kaybetti. Yaşlı çift bugün İmamlar Mahalle Mezarlığına yan yana defnedildiler.

14 Ağustos koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de son 24 saatte 19.949 koronavirüs vakasının tespit edildiğini ve 145 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Aşı ekibini üç kez reddeden genç kız koronadan öldü Samsun’un Bafra ilçesinde yaşayan 26 yaşındaki Lale Duran, yakalandığı korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti. Ailesinde tek aşısız birey olduğu öğrenilen genç kız, sevenlerini yasa boğdu.