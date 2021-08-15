Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sinop'taki Ayancık Ormanı, Osmanlıdan bu yana keresteciliğin merkezi olarak biliniyor. Bu sebeple, Ayancık ilçesine bağlı Babaçay'da bulunan tomruk deposu sel sonrası felakete yol açtı. Depodan fırlayan tomruklar dereyi tıkadı. Ardından taşkın yaşandı. Bunun sonucunda köy yok oldu. Bölgeye karadan ulaşım kapanırken yedi kişi hayatını kaybetti. Bunun yanı sıra köydeki yapıların, 37 yıl önce meydana gelen bir sel felaketi sonrası afet evleri olarak inşa edildiği ortaya çıktı. 40 evin yıkıldığı bölge âdeta haritadan silindi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürerken vatandaşlar son felaketi anlattı.

DAĞA KAÇARAK CANIMIZI KURTARDIK

Köylülerden Turhan Akın "Gece 02.30 sıralarıydı. Seli fark ettim. Çocuklarımı zor kaldırıp komşulara yardıma gittim. Bu esnada beş katlı binam, temelinden itibaren sulara kapıldı. Deprem yönetmeliğine uygun ve çok sağlam yaptırmama rağmen yıkıldı. Tomruklar suyun üzerinde şimşek gibi gidiyordu. Tepelere sığındık. Dört saat içinde bütün binalar yıkıldı" diye konuştu. Murat Korkmaz da "Bizim tarafta 38, aşağı tarafta ise iki bina yıkıldı. Çok sayıda evde de hasar var" dedi. İstanbul'dan köyüne tatil için gelen Serkan Korkmaz ise "Selden kaçarken heyelan oldu. Ortada kaldık. Dağa kaçarak canımızı kurtardık" ifadelerini kullandı.

Sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor AFAD:"Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu’da 48, Sinop’ta 8 ve Bartın’da 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. 8 vatandaşımızın tedavilerine hastanelerde devam edilmektedir. Bartın’da yürütülen arama kurtarma çalışmaları neticesinde kaybolan 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır."

