Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Aslanbey Mahallesi’nde 4 gün önce gerçekleşen olayda, S.A.’nın silahlı saldırıya mahruz kalan F.Y. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

BACAĞINDAN YARALADI

Saldırıya uğrayan şahısın saat 02.00 sularında husumetlisinin Tecde Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerindeki iş yerine giderek görüşme yaptı. İkilinin arasında yaşanan görüşme esnasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. F.Y. silahını çıkartarak S.A.’nın sol baldır bölgesinden yaraladı.

GÖZALTINA ALINDI

Çevre sakinlerinden gelen ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gelirken S.A. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayın şüphelisi kullandığı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

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