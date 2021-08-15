Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri altında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzeyli yönlerden, Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 37

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 29

İzmir: Az bulutlu 35

Adana: Az bulutlu 37

Antalya: Az bulutlu 37

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı 27

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yerel olarak çok kuvvetli zaman zaman şiddetli olması bekleniyor.) 24

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 38

Yağışlardan dolayı zarar gören alanları inceleyen Vali Güler müjdeyi verdi! Karabük Valisi Fuat Gürel, sel nedeniyle zarar gören yerleşim yerlerinde incelemelerde bulundu. Gürel, ekipler tarafından gerekli tespitlerin yapılarak yaşanan mağduriyetlerin en kısa sürede giderileceğini belirtti.

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı MGM'den elde edilen verilere göre, Karadeniz Bölgesi'nde bugün kuvvetli yağış gerçekleşmesi öngörülüyor.