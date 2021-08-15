Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana’nın Tufanbeyli ilçesine bağlı Ayvat Mahallesi’nde gece yarısı alevler yükseldi. Tek başına yaşayan 78 yaşındaki Eşe Yokuş’un evi çıkan yangınla küle döndü.

YANGINDAN SON ANDA KURTARILDI

Cuma günü 900 TL maaşını çekip evine gelen Eşe Yokuş, gece yattıktan sonra elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangınla uyandı. Eşe Y, mutfaktan ses geldiğini duyunca kalkıp evini kontrol etti. Evinin yandığını gören yaşlı kadın yardım isteyince komşuları yardıma koştu. Evden çıkarılarak yangında canını son anda kurtaran Eşe Yokuş’un feryatları içleri yaktı.

AĞLAMASI YÜREKLERİ YAKTI

Tek başına hayatını sürdüren yaşlı kadının her şeyi yanarken, son aldığı 900 TL yaşlılık maaşı da küle döndü. Yaşlı kadının evi yanarken bakıp ağlaması ise yürekleri dağladı.

Yangın uçağı kazasında kahreden 'baba' detayı Düşen yangın uçağında hayatını kaybeden Elazığlı pilotun, bir süre önce arayarak babasının yanına defnedilmek istediğini vasiyet ettiği öğrenildi.

İzmir'de 1 günde 3 yangın çıktı İzmir'de Karaburun, Menderes ve Bergama ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale edildi. Karaburun'daki yangın kısmen, Menderes'teki yangın tamamen kontrol altına alınırken, Bergama'daki yangın da kontrol altına alındı.

Düşen yangın uçağı felaketten saniyeler önce böyle görüntülendi Kahramanmaraş'ta orman yangınına müdahale ederken düşen ve 3'ü Türk 8 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazadan saniyeler önce uçağın barajdan su aldığı görüntüler ortaya çıktı.