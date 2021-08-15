Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün öğle saatlerinde Pamukkale’nin Kurtluca mahallesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangını fark eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine yangın söndürme ekipleri bölgeye sevk edildi.

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Yangının çıktığı noktaya havadan ve karadan müdahale eden ekiplerin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Traktör römorklarına su doldurarak yangına müdahale eden vatandaşlardan PAÜ personeli Mehmet Güzel’de sosyal medya hesabından canlı yayın yapıyordu.

SUYUN ALDTINDA KALDI

Sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Güzel, yangına müdahale etmek için gelen helikopterin haznesindeki suyu boşaltması sonucu suyun altında kaldı. Vatandaşların şaşkınlık yaşadığı o anlar ise kameraya yansıdı.

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