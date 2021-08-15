Feci kaza, Ankara Çevre Yolu’nda meydana geldi. Bir aracın hatalı sollaması sonucu 3 araç kaza yaptı. Kazada, 34 CUE 832 plakalı beyaz Fiat marka Off Road araç takla attı. 06 BEA 949 plakalı beyaz Honda marka araç ve Alman HD TA 6000 plakalı siyah Wolkswagen marka araç ise kullanılamaz hale geldi.
1 ÖLÜ 5 DE YARALI VAR
Takla atan aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Olay yerine vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
Düğün konvoyunda zincirleme kaza, çok sayıda yaralı var Muş'ta düğün konvoyuna ait araçların karıştığı zincirleme kazada çok sayıda kişi yaralandı.
Ankara'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı Ankara'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Hatalı sollama zincirleme kazaya sebep oldu, ölü ve yaralılar var
Ankara Çevre Yolu Pursaklar çıkışında hatalı sollama yüzünden meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
Feci kaza, Ankara Çevre Yolu’nda meydana geldi. Bir aracın hatalı sollaması sonucu 3 araç kaza yaptı. Kazada, 34 CUE 832 plakalı beyaz Fiat marka Off Road araç takla attı. 06 BEA 949 plakalı beyaz Honda marka araç ve Alman HD TA 6000 plakalı siyah Wolkswagen marka araç ise kullanılamaz hale geldi.
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