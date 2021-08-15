Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pes dedirten olay Esenyurt'ta yaşandı. Bir adam ve kızı asansörde tartışmaya başladı. Bir anda gözü dönen baba kızına tokat attı. Tokadın şiddetinden asansörün cami çatladı.

ÖNCE HAVUZ BAŞINDA SONRA ASANSÖRDE DARP ETTİ!

M.A. adlı kişi, havuzda fazla vakit geçirdiği gerekçesiyle kızını havuz kenarında darp etti. Kızını eve götürmek isteyen şahıs, asansörde de ona tokat attı. Tokadın etkisiyle asansörün camı çatladı. O anlar anbean asansörün güvenlik kamerasına yansıdı.

BABASI GÖZALTINA, KIZI KORUMAYA ALINDI

Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda şüpheli M.A, Esenyut'ta bir sitede yakalanarak gözaltına alınırken, kız ise koruma altına alındı. Emniyette yapılan işlemlerde mağdur şikayetçi olmadı. Cumhuriyet Savcısı talimatıyla mağdur, avukat huzurunda ifadesi alındıktan sonra ailesine teslim edildi. Şüpheli şahıs ise, ifadesi alındıktan sonra Aile İçi Şiddet bürosuna teslim edildi.

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Çocuklarını darp edip balkondan sarkıtan anne gözaltına alındı Adana’da çocuklarını darp edip balkondan sarkıtan anne, polis tarafından gözaltına alınırken, basın mensuplarına da saldırdı.