Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

13 Ağustos Cuma günü akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen İshak D. tıraş olmak için İstanbul’un Sancaktepe ilçesi Yunus Emre Mahallesi üzerinde bulunan bir berber dükkanına girdi. Berber Mehmet A. ile İsak D. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı.

10 GÜN SONRA ÖLDÜRDÜ

Maktulün, yaklaşık 10 gün önce iş yerine gelen İsak D. (39) ile tartıştığı belirlendi. Çıkan kavgada bir süre küfürleştikten sonra sinirlenip dükkandan ayrılan şahıs, aradan 10 gün geçtikten sonra tekrar berber dükkanına gelerek 64 yaşındaki Mehmet A.’yı bıçaklayarak öldürdü. Katil cinayetin hemen ardından hızlıca olay yerinden uzaklaştı.



Katilin olay yerine gittiği sıradaki görüntüleri de kameralara yansıdı.

SAKLANDIĞI YERDE KISKIVRAK YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Ekipler, yaptıkları operasyon neticesinde İsak D.’yi saklandığı yerde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

TUTUKLANDI

İsak D.’nin 3 suç kaydı olduğu ortaya çıkarken, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.





