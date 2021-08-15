Malatya'da gerçekleşen olayda Yeşiltepe Fatih Mahallesi'ndeki bir sosyal tesiste oturan grubun üzerine pompalı tüfekle ateş açıldı. Silahtan çıkan saçmalarla yaralanan H.B, F.Ö, D.F.Ö, M.B, B.T. ve H.A, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli S.D. ise emniyet birimleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
5 aylık husumet durakta silahlı pusu ile bitti Kocaeli'nin Körfez ilçesinde özel halk otobüsü sürücüsünün ilk iş gününde aracından iner inmez silahlı saldırıya uğrayarak yaralandığı anların görüntüleri ortaya çıktı.
Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı Beyoğlu'nda güpegündüz yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı.
Sosyal tesiste oturanlara silahlı saldırı: 6 yaralı
Malatya'da meydana gelen olayda bir sosyal tesiste oturan gruba pompalı tüfekle ateş açıldı, 6 kişi yaralandı.
Malatya'da gerçekleşen olayda Yeşiltepe Fatih Mahallesi'ndeki bir sosyal tesiste oturan grubun üzerine pompalı tüfekle ateş açıldı. Silahtan çıkan saçmalarla yaralanan H.B, F.Ö, D.F.Ö, M.B, B.T. ve H.A, 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli S.D. ise emniyet birimleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Etiketler : malatya,yaralı,saldırı,sosyal tesis,