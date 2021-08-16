Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayapınar ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi, Diclekent Bulvarı'ndaki bir markete gelen kadın, biri kız biri erkek iki çocuğuna dondurma aldı. Aile marketten çıktıkları sırada oğlu yere düştü. Buna öfkelenen kadın, oğlunun kafasına ayağıyla bastı, sonra kaldırdı. Kızı buna tepki gösterince onun elindeki scooterı alıp fırlattı. Bunun üzerine iki çocuk ellerindeki dondurmaları attı. Bu harekete daha da sinirenen kadın, çocuklarını dövmeye başladı. Yerden aldığı toprağı da evlatların yüzüne çarptı. Vatandaşların tepki göstermesi üzerine yoluna devam etti. Çocuklar ise ağlaya ağlaya peşinden gitti.

Çocuklardan para istedi, feci şekilde dayak yedi Esenyurt’ta yoldan geçen çocuklardan para isteyen bir şahıs, çocukların yakınları tarafından linç edildi. Yere düşen adamın, kafasını tekmeleyen şahıslar kameralara anbean yansıdı.

"BÖYLE ANNE OLAMAZ"

Bu anlara önündeki güvenlik kamerası monitöründen şahid olan market sabihi Katran, yetkililere seslendi. Katran, şunları dedi: Ekrandan çocukları dövdüğünü gördüm. Bu davranışını şiddet ve nefretle karşıladım. Böyle bir anne olamaz. Herkesin gözü önünde evladına bunu yapan evde neler yapmaz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bu görüntüleri seyrettikten sonra konuya el atacağından eminim; kadının evinin tespit edilip çocuklarının devlet koruması altına alınmasını tavsiye ederim. Bu çocuklar belli ki şiddetle iç içeler. Böyle büyüyen bir çocuğun topluma nasıl bir faydası olabilir?

AVM'de 10 yaşındaki çocuğa tekme tokat dayak Bakırköy'de bir alışveriş merkezinde bir şahıs, kendisine yürüyen merdivende çarptığı gerekçesiyle 10 yaşındaki çocuğu dövdü. Güvenlik kameralarına da yansıyan olaya tesadüfen şahit olan bir cumhuriyet savcısı, zanlıyı yakalattı.

Anneler Günü'nde eşi ve oğlundan dayak yedi Esenyurt’ta, Anneler Günü'nde bir kadının evinin balkonunda kocası ve oğlu tarafından darp edildiği anlar kameralara yansıdı. Anneler Günü'nde şok yaşayan kadın, eşinden ve oğlundan şikayetçi olmadı.