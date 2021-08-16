Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın’ın Efeler ilçesinin Adnan Menderes Sokağı üzerinde yangın çıktı. Yabancı uyrukluların kaldığı evde ölen yada yaralanan olmadı.

ELEKTRİK KONTAĞINDA YANGIN ÇIKTI

Yangın bir apartmanın 4’üncü katında saat 12.30 sularında meydana geldi. Yabancı uyruklu bir ailenin kaldığı apartman dairesinde elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

ÖLEN YADA YARALANAN OLMADI

Evde bulunan kadın ve çocuklar vatandaşlar tarafından dışarıya çıkartıldı. Gelen ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek, kontrol altına aldı. Yangın da ev küle dönerken, ölen ya da yaralanan olmadı. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.

Araçta yangın tüpü sosyal sorumluluk Havaların iyice ısındığı ve ülkemizde sıcaklık rekorlarının kırıldığı bu yaz aylarında sürücülere de birçok sorumluluk düşüyor.

Yine orman yangını çıktı Muğla ve Aydın'da geçen hafta alevlerin kontrol alındığı bölgeden tekrar alevler yükselmeye başladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Orman yangınlarında son durum Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde 10 günde 7'nci orman yangını meydana geldi. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.