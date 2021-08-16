Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale’nin Yenice İlçesine bağlı Alancık köyü Hasanlar Mahallesi’nde bir evde yangın çıktı.

400 ADET SAMAN BALYASI KÜL OLDU

Haydar Aydemir’e ait samanlıkta çıkan yangının eve sıçramasıyla korku dolu anlar yaşandı. Samanlık ve içerisindeki 400 adet saman balyası ile ev küle döndü. Vatandaşların yangına hortumlarla müdahale ettiğini söyleyen Alancık Köyü Muhtarı Cahit Alan, “Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz ve Yenice Belediye itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü. 400 adet saman balyası, bir ev ve samanlık yandı” dedi. Olayla ilgili soruşturma ekipler tarafından devam ediyor.

Yabancı uyrukluların kaldığı evde yangın çıktı! Ölen yada yaralanan olmadı Aydın’da yabancı uyruklu kişilerin kaldığı apartman dairesinde yangın çıktı. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, ölen yada yaralanan olmadı.

Araçta yangın tüpü sosyal sorumluluk Havaların iyice ısındığı ve ülkemizde sıcaklık rekorlarının kırıldığı bu yaz aylarında sürücülere de birçok sorumluluk düşüyor.

Yine orman yangını çıktı Muğla ve Aydın'da geçen hafta alevlerin kontrol alındığı bölgeden tekrar alevler yükselmeye başladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.