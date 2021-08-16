Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mason’dan Dave’nin sahipleri 9’uncu doğum günü kutlaması için Dave’in gerçek boyutlarında ve tıpkı ona benzeyen bir pasta yapmalarını istedi.

“KÖPEKLERİ ÇOK SEVDİĞİM İÇİN KIRAMADIM”

Başarılı pastacı Lara Mason, pastanın Dave’ye benzemesi için üç gün uğraştığını belirterek “Sevimli çift, pastanın çok gerçekçi olmasını istedi. Köpekleri çok sevdiğim için onları kıramadım” dedi. Mason, tüm yapım sürecini kayda alarak TikTok ve Facebook’ta yayımladı. Köpeği, doğum gününde giyeceği bahriyeli kıyafeti içinde tasvir eden Mason, 1,5 milyon takipçi, 32 milyon beğeni kazandı.

Şnorkelle daldı, köpek balığıyla karşı karşıya kaldı İngiltere’de postacı Martin Yelland (38), Cornwall sahillerinde şnorkelle dalınca bir anda bir köpek balığıyla karşı karşıya kaldı.

Dehşet anları kamerada: Köpek, çocuklara böyle saldırdı Evlerine gitmek üzere yolda yürüyen çocuklara çevrede bulunan bir köpek saldırdı. Saldırıda 12 yaşındaki bir çocuk bacağından yaralanırken, dehşet anları kameraya yansıdı.

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