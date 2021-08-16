İstanbul merkezli Mardin, Nevşehir ve Kayseri'de organ mafyasına yönelik 9 Ağustos'ta operasyon düzenlendi. Bu kapsamda, böbrek vericileri C.Y. ve B.A. ile aracılar N.B, İ.E. Nevşehir'de yakalandı. Bir diğer alıcı O.Y. de Kayseri'de, böbrek alıcısı K.Ü. Mardin'de, kimlik bilgileri kullanılan M.Ü. ile doktor İ.Ö. İstanbul'da gözaltına alındı. Böbreği alan E.U. ile kimlik bilgileri üzerinden yasa dışı organ nakli yapılan kardeşi M.Ş.U. ise Mardin'de yakayı ele verdi. Ardından 10 şüpheli emniyete götürüldü. B.A, böbreğini borçlarını ödemek için satmak zorunda kaldığını söyledi. Sorguları tamamlanan şüpheliler, "resmî belgede sahtecilik" ile "organ ve doku ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. C.Y, B.A, E.U. ve M.Ş.U. serbest bırakıldı. K.Ü, M.Ü. ve İ.Ö. de adli kontrol şartıyla salıverildi. Aracılar N.B. ve İ.E. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Borçları için böbreğini sattı
Dört ilde gerçekleştirilen yasa dışı organ nakli polise takıldı. Ekipler 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şahıslardan biri borçları yüzünden böbreğini sattığını söyledi.
İstanbul merkezli Mardin, Nevşehir ve Kayseri'de organ mafyasına yönelik 9 Ağustos'ta operasyon düzenlendi. Bu kapsamda, böbrek vericileri C.Y. ve B.A. ile aracılar N.B, İ.E. Nevşehir'de yakalandı. Bir diğer alıcı O.Y. de Kayseri'de, böbrek alıcısı K.Ü. Mardin'de, kimlik bilgileri kullanılan M.Ü. ile doktor İ.Ö. İstanbul'da gözaltına alındı. Böbreği alan E.U. ile kimlik bilgileri üzerinden yasa dışı organ nakli yapılan kardeşi M.Ş.U. ise Mardin'de yakayı ele verdi. Ardından 10 şüpheli emniyete götürüldü. B.A, böbreğini borçlarını ödemek için satmak zorunda kaldığını söyledi. Sorguları tamamlanan şüpheliler, "resmî belgede sahtecilik" ile "organ ve doku ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. C.Y, B.A, E.U. ve M.Ş.U. serbest bırakıldı. K.Ü, M.Ü. ve İ.Ö. de adli kontrol şartıyla salıverildi. Aracılar N.B. ve İ.E. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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