Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gerger ilçesine bağlı Yağmurlu köyünde ikamet eden 19 yaşındaki Emine Karaman’dan haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Yaklaşık 1 gün boyunca her yerde kayıp olarak aranan genç kız için köy yakınlarında bulunan Atatürk Barajı Göleti'nde arama yapıldı. Dalgıç ekipleri tarafından yapılan aramalar neticesinde genç kızın cesedine ulaşıldı.

DALGIÇ EKİPLERİ ÇIKARDI

Baraj göletinde dalgıç ekipleri tarafından çıkarılan genç kızın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Genç kızın ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Şile'de denizde kaybolan son kişinin cansız bedeni bulundu Şile'de yüzmek için denize girdikten sonra kaybolan 5 kişiden sonuncunun cansız bedenine ulaşıldı.