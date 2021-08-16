Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddialara göre, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Havsa ilçesinde bir otomobili durdurdu. Ekipler tarafından otomobilde bulunan kişilere Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Yapılan kontrollerde şahısların FETÖ şüphelisi olduğu belirlendi.

YURT DIŞINA ÇIKMA HAZIRLIĞI YAPIYORLAR

Yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığı yaptıkları öne sürülen FETÖ şüphelisi 7 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tekne ile kaçmaya çalışan 9 FETÖ’cü yakalandı Muğla’dan tekne ile Yunanistan’ın Kos Adası’na kaçmaya çalışan FETÖ’den ihraç 7’si emniyet müdürü, iki komiser yardımcısı ve bir dış tabibi teknede yakalanarak gözaltına alındı.

Mersin merkezli FETÖ operasyonu: Gözaltılar var Mersin merkezli 12 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan askeri personel sayısının 17'ye yükseldiği bildirildi.