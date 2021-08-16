Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizli Barosu avukatlarından Yusuf Oğuz'dan (41) haber alamayan yakınları, durumu hemen yetkililere bildirdi. Kayıp ihbarının ardından yapılan araştırmada Oğuz'un en son Kuşpınar Mahallesi'ndeki bir apartta kaldığı tespit edildi.

Eve giren ekipler, Oğuz'u yerde hareketsiz yatarken buldu. Yapılan kontrollerde Oğuz'un hayatını kaybettği belirlendi. Kalp rahatsızlığı olduğu ve ilaç kullandığı öğrenilen Yusuf Oğuz'un cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi adli tıp morguna kaldırıldı.



Kayıp genç kızın cansız bedeni baraj göletinde bulundu Adıyaman’ın Gerger ilçesinde kayıp olarak aranan genç kızın cansız bedeni baraj göletinde bulundu.



Azra’nın kayıp parçaları uçurumda aranıyor Azra Gülendam Haytaoğlu’nun vücudunun kayıp parçaları, Özel Harekat polisleri tarafından, katilinin ifadesinde “kafasını uçurumdan attım” dediği bölgede aranıyor.