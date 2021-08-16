Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurum dolu yağışıyla beyaza büründü, cadde ve sokaklarda su taşkınları oldu. Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak, şiddetli dolu yağışına dönüşünce her yer bembeyaz oldu. Cadde ve sokakların beyaza büründüğü kentte, su taşkınları nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da çatı altlarına ve iş yerlerine sığındı. İtfaiye ve belediye ekipleri, su birikintilerinin oluştuğu bölgelerde tahliye çalışması başlattı.



BAZI YOLLAR KAPANDI

Bazı köprü altındaki yolların suyla kaplanması nedeniyle trafik ekipleri bu güzergahlardaki yolları trafiğe kapatarak önlem aldı. Bir yolcu minibüsü de tamamen doluyla kaplanan Gez Mahallesi Köprüsü'nde ilerleyemeyince yardım beklemek zorunda kaldı. Öte yandan Şükrüpaşa ve Kazım Karabekir mahallelerinden itfaiye ekiplerine "evlerde su baskını" yaşandığına dair çok sayıda ihbar geldi.

Van'da dolu yağdı, bir mahalle beyaza büründü Van’ın Özalp ilçesinde öğle saatlerinde aniden bastıran dolu ve şiddetli yağış, bir mahalleyi beyaza bürüdü.



Dolu bir anda bastırdı, her yer beyaza büründü Ardahan’da aniden bastıran dolu yağışı her yeri beyaza bürüdü. Uzun süre devam eden dolu sonrası araçlar yolda kaldı.