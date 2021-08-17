Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Terme ilçesi Emiryusuf Mahallesi'nde Erkan A. (41), bilinmeyen bir nedenle dayısının eşi Hacer A. (52) ve dayısının kızı Ebru A'ya (15) evlerinde tabancayla ateş etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Hacer A, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Ebru A. ise 112 Acil Servis ekiplerince Terme Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olay yerinden kaçan zanlı, emniyet ekiplerince kısa sürede suç aletiyle yakalandı.

Sosyal tesiste oturanlara silahlı saldırı: 6 yaralı Malatya'da meydana gelen olayda bir sosyal tesiste oturan gruba pompalı tüfekle ateş açıldı, 6 kişi yaralandı.

Ağrı'da kız alıp verme tartışması silahlı kavgaya dönüştü: 3 ölü, 8 yaralı Ağrı'nın Tutak ilçesinde akrabalar arasında kız alıp verme meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.