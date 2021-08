Türkiye Gazetesi

Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, Türkiye’de 2010’dan bu yana yaklaşık 300 bin deprem kaydedildiğini bildirdi. Türkiye ve yakın civarında kaydedilen deprem verilerini değerlendiren Özmen “2020’de 33 bin 824, 2019’da 23 bin 481, 2018’de 22 bin 899 adet, 2017’de 38 bin 287, 2016’da 20 bin 541, 2015’de 22 bin 290, 2014’de 24 bin 132, 2013’te 23 bin 607, 2012’de 26 bin 973, 2011’de 29 bin 831, 2010’da ise 19 bin 23 deprem meydana geldi. 2021 yılının 7 ayında ise 81 tanesi 4-5 büyüklüğü arasında, 6 tanesi 5-6 büyüklüğü arasında olmak üzere toplam 15 bin 196 deprem meydana geldi” dedi.

Türkiye’de deniz ve karasal ortamdaki faylara bakıldığında bine yakın deprem üretme potansiyeli olan aktif fay görüldüğüne dikkati çeken Özmen “Bu kadar çok sayıda aktif fayın olduğu bir ülkede deprem olmaması mümkün değildir. Türkiye için son 120 yıllık deprem istatistiğine baktığımızda 7 ve daha büyük depremlerin ortalama her 6 yılda bir kez, 6-6,9 büyüklüğündeki depremlerin ortalama her yıl 2 kez, 5-5,9 büyüklüğündeki depremlerin ise ortalama her ay 2 kez meydana geldiği görülmektedir” ifadelerini kullandı. Özmen, 50 yıllık verilere bakıldığında ortalama olarak her altı yılda bir 7’den büyük bir deprem meydana geldiğini belirterek “Bu veriler bize yerkabuğunun gerilmeye devam ettiğini vakti zamanı geldiğinde ve yerkabuğunun kırılma direnci aşıldığında büyük bir deprem olarak acımasız yüzünü gösterme olasılığının her geçen gün daha da arttığını göstermektedir” dedi.

