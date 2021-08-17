Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sason ilçesine bağlı Yolüstü köyünde bulunan doğal maden suyu çeşmesine dört bir yandan ziyaretçi akını oluyor. Köylüler çeşmeden akan suyun şifalı olduğunu ve birçok hastalığa derman olduğunu belirtiyor.

BİRÇOK HASTALIĞA İYİ GELİYOR

Çeşmeden akan suyun iltihaplanma, kireçlenme ve böbrek taşı gibi rahatsızlıklara iyi geldiğine inanan ziyaretçiler, köye gelerek günlerce köyde konaklayıp sudan içerek şifa bulmaya çalışıyor. 10 yıldır çeşmeye gidip geldiklerini belirten vatandaşlardan Halit Kısa, "10 yıldır bu suyu biliyoruz. Çok faydalı olduğunu biliyoruz. Bu şifalı suyun özellikle böbrek ve bağırsak hastalıklarına çok iyi geldiği söyleniyor. Biz de şifa bulmak için buraya geliyoruz. Herkesi bu çeşmeye davet ediyorum" dedi.

“AMELİYAT OLMAMA GEREK KALMADI”

Şifa bulmak amacıyla Diyarbakır’ın Silvan ilçesinden içme suyuna gelen vatandaşlardan Nebiha Kolehan, "Bu çeşmeye gelenler şifa bularak gidiyor. Yanımda bulunan bu ablam 7 yıldır çeşmeye gidip geliyor. Normalde bende taş vardı, ameliyat olmam gerekiyordu. Çok şükür ameliyata gerek kalmadı diyor. Annemin de her iki böbreğinde taş vardı, bunun için getirdik. İnşallah şifasını bulur” diye konuştu. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçiler, günlerce köyde konaklayarak hem suyu içiyor, hem de kaplara doldurup götürüyor.

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