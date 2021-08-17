Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bolu’da, TEM Otoyolu Ankara yönünde Çaydurt Gişeleri ile Yeniçağa Gişeleri arasında yolda meydana gelen çökmeler sebebiyle otoyolda çalışma başlatıldı. Otoyolda başlatılan çalışmayla birlikte TEM’in Ankara yönü ulaşıma kapatıldı. TEM’den Ankara yönüne seyir halinde olan sürücüler polis ekipleri tarafından Çaydurt Gişeleri’nden D100 Karayolu’na yönlendirildi.

KİLOMETRELERCE KUYRUK OLUŞTU

D-100 karayoluna yönlendirilen sürücüler kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. D-100 karayolu Ankara yönünde trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, polis ekipleri otoyola katılmak isteyen sürücüleri Yeniçağa Gişeleri’ne yönlendirdi.

Karayolunda oluşan kilometrelerce uzunluktaki araç kuyruğu havadan görüntülendi.

TEM otoyolunda ilginç olay! Bir çok aracın lastiği aynı anda patladı TEM Otoyolu Düzce geçişinde ilginç bir olay yaşandı. İstanbul’dan Ankara istikametine seyir halinde olan 7-8 aracın lastiği aynı anda patladı. Emniyet şeridinde lastiğini değiştiren sürücüler yoluna devam ederken, bazıları lastikçiye kadar gitti.

Tatilcilerin dönüş çilesi başladı: Kilometrelerce kuyruk oluştu Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilinde Muğla'yı tercih eden yaklaşık 5 milyon tatilcinin dönüş yolculuğu başladı. Turistik ilçelerin geçiş noktası konumunda bulunan Gökova Kavşağı’nda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.