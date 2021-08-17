Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri insan tüccarları tarafından apartmanlara yerleştirilen 115 düzensiz göçmeni yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğünün "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahısların deşifresine yönelik yaptığı çalışmalarda “Şok Ev” olarak tabir edilen yapılar yıkılınca, bu kez göçmenlerin kaçakçılar tarafından apartman dairelerine yerleştirildiği tespit edildi.



2 DAİREDEN 115 GÖÇMEN ÇIKTI

Ekipler belirledikleri adrese operasyon düzenledi. Bir apartmanda yapılan arama sonucun 2 dairede toplam 115 düzensiz göçmen çıktı. 1 kişi hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapıldı.



1 SENEDE 117 KİŞİ TUTUKLANDI

Öte yandan, yıl içerisinde göçmen kaçakçılığıyla mücadelede, aralarında otobüs şoförü, 'şok ev' ve apartman dairesi sahibi ile sınırdan il merkezine araçlarla düzensiz göçmen şahıs getiren organizatörler olmak üzere toplam 121 olayda, haklarında işlem yapılan 260 şüpheli şahıstan 117'sinin adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.



EMNİYETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Tespiti yapılıp içerisinden düzensiz göçmen alınan 85 şok evin belediye ekipleri yardımı ile yıkımı gerçekleştirilmiş olup düzensiz göçmen ile mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Van Emniyet Müdürlüğü olarak özellikle vatandaşlarımızdan büyük destek görmemiz sayesinde düzensiz göçmenler ile mücadelemizde başarılı çalışmalarımız devam etmektedir. Son 4 aylık süreçte vatandaşlarımızdan gelen 508 ihbarın tamamı değerlendirilmiş olup yüzde 94,4 doğruluk oranı ile düzensiz göçmen kaçakçılığı ile mücadelemizde bize destek olan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" denildi.



Van Valiliği: 1.456 kaçak göçmen yakalandı Son günlerde Van'da yürüyen kaçak Afgan göçmenlerin görüntüleri vatandaşta tedirginliğe sebep oldu. Bununla ilgili açıklama yapan Van Valiliği, bölgedeki göçmenlerin yakalandığını söyledi.



Afgan göçüne hazırlıklı olun ABD’nin ve AB’nin mülteciler için Türkiye ve İran’ı işaret etmesine sert tepki gösteren Ankara, Avrupa Birliği’ni ikaz etti: Türkiye, göç kontenjanını doldurdu. AB’ye gitmek isteyen Afgan mültecilere engel olmayız.

