Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Bursa'nın İznik ilçesinde, yeni İznik Belediye binasının karşı tarafında devam eden yeni yol çalışmalarının bulunduğu alanda meydana geldi.

YOL ÇALIŞMASI ALANINA UÇARAK TAKLA ATTI

Ferhat Ü. idaresindeki otomobil seyir halindeyken sürücü yolun bittiğini fark edemedi. Süratli bir şekilde devam eden otomobil yol çalışma alanına uçarak takla attı. Çevredekilerin kazayı görmesi üzerine sağlık ve polis ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

HAFİF YARALI KURTARILDI

Takla atan otomobilden sürücü Ferhat Ü. çevredekilerin yardımı ile hafif yaralı olarak çıkartıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı

Trafik kazası geçirdi! Şoka girince aracından çıkamadı İstanbul Fatih’te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü rejüfeye çarptı. Kazanın etkisiyle şoka giren sürücü araçtan çıkartılamadı.

Akıllı yollarda kazalar da dip yaptı Yeni otoyol, köprü ve tüneller sayesinde akıllı ulaşım sistemleri Türkiye’nin birçok yerinde kullanılmaya başlandı.