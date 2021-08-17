Viranşehir Devlet Hastanesinde bilgi işlemde görevli M.S. ile hasta yakınları İ.Ş, A.Ş. ve A.Ş. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü. Kavga esnasında hastane çalışanı M.S. dayak yedi. Şikayet üzerine 3 şüpheli yakalanarak, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Muayene ücreti ödemedi, sağlık çalışanını rehin alıp darp etti Kahramanmaraş’ta bir şahıs, eşi olduğu iddia edilen kadının ve bebeğinin muayene ücretini ödemeyeceğini ileri sürerek sağlık çalışanını önce rehin aldı, daha sonra darp etti. Darp edilen sağlık çalışanı, şahıstan şikayetçi oldu.
Kayıp sağlık çalışanı arkadaşının evinde ölü bulundu 4 gün önce Silivri’den kayıp olarak bildirilen 112 acil servis sürücüsü Adem Polat, arkadaşının evinde ölü olarak bulundu. Polat’ın ölüm nedeninin otopsiden sonra belli olacağı öğrenilirken, arkadaşı N.Y. ise psikolojik sorunlar nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'da sağlık çalışanını döven 3 kişi yakalandı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde sağlık çalışanını döven 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Viranşehir Devlet Hastanesinde bilgi işlemde görevli M.S. ile hasta yakınları İ.Ş, A.Ş. ve A.Ş. arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma büyüdü ve kavgaya dönüştü. Kavga esnasında hastane çalışanı M.S. dayak yedi. Şikayet üzerine 3 şüpheli yakalanarak, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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