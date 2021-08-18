Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'dan tatile gelen 28 yaşındaki Gulieva Leila, Milas-Bodrum Havalimanı'ndan otobüse bindi. Turist Leila, Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı otobüsle yolculuğunu tamamladıktan sonra kalacağı otele gitmek için indi. Şoför Adem Aldırak, yolcuları bıraktıktan sonra MUTTAŞ otobüsünü temizlerken bin 200 doları buldu.

BİN 200 DOLARI TESLİM ETTİ

Parayı bulan otobüs şoförü Aldırak, örnek bir davranış sergileyerek Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Dairesi Başkanlığına tutanak karşılığında bin 200 doları teslim etti.

TURİST OTOBÜS TERMİNALİNE GERİ GELDİ

Parasını düşürdüğünü anlayan Rus turist Leila, otobüs terminaline gelerek parasını düşürdüğünü söyledi. Parasının bulunduğunu söyleyen yetkililer Leila'ya bin 210 dolarını teslim etti.

Gurbetçi turistlerden 3 milyar avro gelecek Türkiye-Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfının (TAVAK) Almanya, Avusturya, Hollanda ve İsviçre’de gerçekleştirdiği araştırmaya göre; yaklaşık 2,7 milyon Avrupalı Türk, tatilini ana vatanlarında geçirmeyi planlıyor.

Antalya turisti 10’a katladı Antalya’ya bu sene gelen turist sayısı 3 milyonu aşarken, kenti ziyaret edenler 1-25 Temmuz arasında geçen yıla göre yaklaşık 10 kat artarak 1,4 milyonu buldu.