Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi Yeniyol Bulvarı civarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevrede patlama sesi duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, çevrede çalışma başlatan polis ekipleri patlamanın bir akaryakıt istasyonun bitişiğinde bulunan hurdacı dükkandan olduğu bilgisi üzerine dükkanda arama yaptı.

SESİN KAYNAĞI ARANMAYA DEVAM EDİLİYOR

Herhangi bir bulguya rastlamayan polis ekipleri, patlama ile ilgili olarak çalışma başlatarak sesin kaynağını aramaya devam ediyor. Öte yandan hurdacının akaryakıt tesisinin bitişiğinde olması büyük panik yaşattı.

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