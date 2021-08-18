Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, gece saatlerinde Kırıkkale’de Sanayi Mahallesi’ndeki 4 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma S. (15), 4. kattaki evinin balkonundan dengesini kaybedip beton zemine düştü. Ailesi tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Düşmenin etkisiyle ağır yaralanan 15 yaşındaki kız, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Hastaneye kaldırıldığı sırada bilinci açık olan kızın hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alınan Fatma S’nin ayak kemiklerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı.

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