Bursa-Ankara karayolu İnegöl'ün girişinde uygulama yapan İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri ticari taksiyi durdurdular. Araç içindeki yolcular şüphe üzerine araçtan indirilerek kimlikleri kontrol edildi.
5 AFGAN GÖZALTINA ALINDI
Kontrolde kaçak yollarla ilçeye geldikleri tespit edilen 5 Afgan uyruklu şahıs gözaltına alındı. Soruları tamamlanan şahıslar, hastanedeki sağlık kontrolünün ardından sınır dışı edilmek üzere Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiler.
Afgan göçüne hazırlıklı olun ABD’nin ve AB’nin mülteciler için Türkiye ve İran’ı işaret etmesine sert tepki gösteren Ankara, Avrupa Birliği’ni ikaz etti: Türkiye, göç kontenjanını doldurdu. AB’ye gitmek isteyen Afgan mültecilere engel olmayız.
100 göçmenin yelkenliyle göçü Sahil Güvenlik'e takıldı Ege Denizi'nde Türkiye'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan göçmenlerin hayali suya düştü. Mülteciler İzmir açıklarında yakalandı.