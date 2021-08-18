Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sel felaketinden etkilenen Kastamonu Bozkurt’ta yaraların bir an önce sarılması için Türkiye’nin farklı şehirlerinden bölgeye yüzlerce kepçe, greyder, ekskavatör ve kamyon yönlendirildi. İş makineleri, 11 Ağustos’ta yaşanan selin oluşturduğu hasarın molozlarının bir an önce ortadan kaldırılması için durmaksızın çalışıyor. Bu kapsamda Kastamonu’da; 5 bin 325 personel, 747 araç, 36 ambulans, 31 UMKE, 5 helikopter, 1 JİKU, 1 drone, 2 İHA, 3 AFAD mobil koordinasyon TIR’ı, 1 mobil mutfak tırı, 1 mobil harekat merkezi, 1 mobil laboratuvar, 697 iş makinesi, 15 vidanjör, 5 helikopter, 1 mobil enerji aracı, 70 bobcat, 15 itfaiye aracı, 1 korvet, 8 cenaze aracı, 21 bot ve 61 motopomp, 3 dalgıç pompa, 20 jeneratör, 4 kepçe, 14 arama köpeği, 5 bin kişi kapasiteli sahra mutfak bölgedeki çalışmalarda yer alıyor. Öte yandan selden etkilenen Sinop Türkeli’de Deniz Kuvvetleri Komutanlığının çıkarma gemileriyle iş makinelerinin sevkiyatına devam edildi.

TCGÇ-144 ve TCGÇ-152 isimli çıkarma gemilerine Kastamonu’nun Abana sahilinden yüklenen 6 iş makinesi ve 10 adet arazi aracı, iki saatlik yolculuğun ardından Türkeli’de karaya çıktı. Bugün de 11 iş makinesinin askerî gemi ile sevkiyatı gerçekleşecek.

ÇAMURA BULANAN AİLE ALBÜMLERİ AĞLATTI

Sel felaketinden geriye sadece çamur, ağaç parçaları, molozlar değil, ağır bir hüzün kaldı. Suların çekilmesiyle ekipler temizlik çalışmalarını yoğunlaştırırken yavaş yavaş evlerine dönen insanlar da selden geriye kalan eşyalarını kurtarma telaşına düştü. Selden eşi ve oğluyla, araçlarıyla son dakikada yüksek bir yere çıkarak kurtulmayı başaran İdris Şekerci de eşyalarını kurtarmaya çalışanlardan biri. Giriş kattaki evi tamamen sular altında kalan Şekerci, büyüklerinden geriye kalan, çamura bulanan albümdeki, siyah beyaz fotoğrafları temizlemeye çalıştı. Gözyaşlarını tutmaya çalışan Şekerci “Eşyalar yine alınır. Ama albümde büyüklerimizin resimleri vardı. Sel bizim hatıralarımızı da alıp gitti” dedi.

O MÜTEAHHİT GÖZALTINDA

Selin vurması ile birlikte Ezine Çayı kenarında bulunan 8 katlı Ölçer Apartmanı yıkıldı. Binanın yıkılmasıyla birlikte kaybolan çok sayıda kişiden şimdiye kadar ikizler Kerem Ali ve Ayşe Miray Özdoğan (7) ile İclal Yücel’in (12) cansız bedenine ulaşıldı. İnebolu Başsavcılığı’nın açtığı, soruşturma kapsamında Ölçer Apartmanı’nı 3 yıl önce yapan müteahhit Mehmet Özkan hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Sel felaketinin ardından ilçeden ayrılan Mehmet Özkan, dün İstanbul Esenyurt’ta polis ekiplerince gözaltına alındı.

YANGIN TÜPÜYLE HAYATA TUTUNDU

Sele iki katlı bir binadaki iş yerinde yakalanan Şaban Demir, yükselen sulardan yangın tüpüyle tavanı kırarak kurtuldu. Sel sırasında bir müşteriyle mağazada olduklarını söyleyen Demir “Sel suları bir anda mağazadan içeri girmeye başlayınca kapıyı kilitledim. Üst kata çıkacakken cam patladı. Merdivenden üst kata çıktığımızda kurtulduk zannettik. Üç dakika sonra su merdiven hizasından üst kata geçerek yine göğüs hizamıza geldi. Yangın tüpüyle çatı arasını kırdık. Yan dükkândakiler de oraya çıkmış yardım ettiler. Gece on bir buçukta kurtulduk” dedi.

Savaş alanı değil; Bozkurt... Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine meydana gelen sel felaketinin ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Her sokakta ise felaketin izleri görülüyor.

Milli Savunma Bakanlığı’nın köprü tankları Bozkurt’ta Milli Savunma Bakanlığı, Bozkurt’ta yaşanan sel felaketinin ardından köprü tankları yollamıştı. Bozkurt’a ulaşan kaydırmalı köprü tanklarının kurulumuna başlandı.