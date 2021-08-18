Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu İlçesine bağlı Minehöyük Mahallesinde ikamet eden 74 yaşındaki İ.Ş., telefonda kendini jandarma olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldı.

15 BİN TL PARASIYLA 4 ADET CUMHURİYET ALTININI ALDI

Telefonda kendisini jandarma personeli olarak tanıtan dolandırıcı, İ.Ş.’nin 15 bin lira nakit parasını ve 4 adet Cumhuriyet altınını aldı.

EKİPLER TARAFINDAN YAKALANDI

İhbar üzerine araştırma yapan İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) eşkâle uygun şahsı bulmak için bölgede 50’ye yakın güvenlik kamerasını inceledi. Sahte jandarma, ekiplerin takibi sonucu Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile Diyarbakır’da yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Gözaltına alınan U.K. (31), Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı’na getirilerek burada suçunu itiraf etti. Şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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