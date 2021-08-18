Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batman-Kozluk karayolunda meydana geldi. Kozluk istikametinden Batman’a gelen Civan T. araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak Batman Çayı’na düştü.

Diğer sürücüler kazayı fark edince hemen müdahalede bulunup araç sürücüsünü çaydan çıkartıp durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada ağır yaralanan Civan T. Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırdı. Güvenlik güçleri ise kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Trafik kazası geçirdi! Şoka girince aracından çıkamadı İstanbul Fatih’te direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü rejüfeye çarptı. Kazanın etkisiyle şoka giren sürücü araçtan çıkartılamadı.

Akıllı yollarda kazalar da dip yaptı Yeni otoyol, köprü ve tüneller sayesinde akıllı ulaşım sistemleri Türkiye’nin birçok yerinde kullanılmaya başlandı.