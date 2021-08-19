Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde 28 Temmuz günü başlayan ve yaklaşık 20 gün boyunca devam eden yangınlar sonucunda binlerce hektar ormanlık alan kül olurken, binlerce hayvan da telef olmuştu. Ayrıca birçok orman köylüsünün evi, hayvanı ve eşyaları yandı. Binlerce dönüm ormanlık alanı yok eden, yüzlerce insanı da mağdur eden bu yangınların birçoğunun ihmal sonucu meydana geldiği ortaya çıktı.

“İZMARİT ATMA GELECEĞİNİ YAKMA”

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, ormanlarda bir kez daha yangın çıkıp topluma zarar vermemesi için Toplum Destekli Polislik ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne vatandaşların uyarılması konusunda talimat verdi. Bu talimat kapsamında polis “izmarit atma geleceğini yakma” projesi başlattı. Polis ekipleri Adana’daki ormanlık alanlara dağılarak piknik yapmaya gelen ya da araçlarıyla ormanlık alandan geçen vatandaşları uyardı.

VATANDAŞLARI UYARDILAR

Polis, vatandaşlara mangal yakmamaları yakmaları halinde ise mutlaka ateşi söndürmelerini söyledi. Ayrıca polis, vatandaşlara kesinlikle aracın penceresini açmak suretiyle sigara izmaritlerini dışarı atmamaları uyarısında bulundu.

“CİĞERLERİMİZ YANARKEN ÇOK ÜZÜLDÜK”

Polis, vatandaşlara 2918 sayılı karayolları trafik kanunun 73/B maddesine göre sigara izmariti, cam şişe, çöp ve benzeri şeylerin araçlardan atılmasının yasak olduğunu bu kurula uymayanlara adli ve idari yönden işlem yapıldığını da hatırlattı. Vatandaşlar polisin bu duyarlı çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, “Ciğerlerimiz yanarken çok üzüldük” dedi. Polis yangın mevsimi bitene kadar ormanlık alanda uyarılarına devam edecek.

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