Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mersin’in Erdemli ilçesine bağlı Karahıdırlı Mahallesi’nde yaşanan olayda, içerisinde 5 kişinin bulunduğu otomobil aniden alev aldı.

OTOMOBİLİN İÇERİSİNDE 5 KİŞİ VARDI

İçerisinde 5 kişinin bulunduğu otomobilin motor kısmı, Tömük - Hacıalanı yol güzergahında seyrederken alev aldı. İddiaya göre sürücü otomobili durdurarak yolcuların dışarıya çıkmasını sağladı. Herkes çıktıktan sonra alevlerin kapladığı otomobil geri geri giderek yaklaşık 70 metre sonra yol kenarında ormanlık alanda bir ağaca çarparak durdu.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine Erdemli Orman İşletme Müdürlüğüne ait bölgede konuşlu arazöz ekipleri olay yerine gelerek yanan otomobil ve çevresine köpüklü su ile müdahalede bulundu. Zamanında müdahaleyle yangın büyümeden söndürüldü. Olayla ilgili başlatılan inceleme ise sürüyor.

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