Kaza, Karlıova ilçesine bağlı Kantarkaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bingöl- Erzurum Karayolunda seyir halinde ve sürücüsü öğrenilemeyen yem yüklü tır, kontrolden çıkarak yan yattı.
SÜRÜCÜ YARA ALMADAN KURTULDU
Tırın kaza yapmasıyla birlikte yemler yola savrulurken, sürücü yara almadan kazayı atlattı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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