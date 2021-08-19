Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bozüyük çevreyolunda meydana gelen feci kazada Bursa istikametine doğru ikinci şeritte seyir halinde olan Musa Y. idaresindeki Tofaş marka 43 RP 640 plakalı otomobil aniden yolun ortasında durdu. Bu esnada arkadan gelen Muammer A. idaresindeki 16 ABV 338 plakalı tır duramadı ve otomobile çarptı. Çarpmanın sonucunda otomobil hurdaya dönerken, içinde bulunan 2 yolcu ile aracın sürücüsü ise ağır yaralandı. Kazanın ardından otomobil içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



71 YAŞINDAKİ KADIN KAZADA ÖLDÜ

Yaralı yolculardan Zeynep Kelebek (71) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan diğer yolcu Ayşe Y. ise Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Otomobil sürücüsü Musa Y’nin tedavisine ise Bozüyük Devlet Hastanesi'nde devam edildiği öğrenildi.



Diğer taraftan kazaya karışan tır sürücüsü gözaltına alınırken kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Kaza sonrasında tek şeritte düşen trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.



Hatalı sollama zincirleme kazaya sebep oldu, ölü ve yaralılar var Ankara Çevre Yolu Pursaklar çıkışında hatalı sollama yüzünden meydana gelen zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.



TEM'de zincirleme kaza, ölü ve yaralananlar var TEM Otoyolu Bolu geçişinde meydana gelen zincirleme kazada 2 tır ve 1 kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.