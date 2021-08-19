Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasına ilişkin illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. Bu verilere göre, Çankırı'da 31 Temmuz - 6 Ağustos tarihleri arasında yüz binde 143,77 olan rakam, 7- 13 Ağustos tarihleri arasında yüz binde 131,48'e geriledi.

EN ETKİLİ SİLAH AŞILAMA

Korona virüse karşı en etkili silah olan aşılama çalışmaları kentte devam ederken aşılama oranı da yüzde 70,4 oldu. Çankırı Valiliği tarafından ise şehrin çeşitli yerlerine görseller asılarak vatandaşlar aşı olması noktasında teşvik ediliyor.

İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı. Sağlık Bakanı Koca'nın Twitter'dan paylaştığı haritaya göre; haftalık vaka her 100 bin kişide İstanbul'da 181,96, Ankara'da 199,55, İzmir'de 49,81 oldu.