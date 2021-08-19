Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Adapazarı ilçesi Korucuk Mahallesi Adapazarı istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ş. idaresindeki marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı.

ARAZİYE GİREREK DURABİLDİ

Takla atmaya başlayan otomobil yol kenarındaki araziye girerek durabilirken, sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan 5 kişi yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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