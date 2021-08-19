Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, ilçe merkezinde yer alan Yenice Orman Ürünleri Sanayi (YORÜS) isimli kereste ve kontrplak fabrikasında meydana geldi. Cemal Dereli’ye ait kereste fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Alevlerin yükseldiğini fark eden çalışanların bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alırken, facianın eşiğinden dönüldü. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil aniden alev aldı! Yangın ormana sıçramadan söndürüldü Mersin’in Erdemli ilçesinde seyir halindeki bir otomobil yanmaya başladı. Otomobilden çıkan alevler, ormana sıçramadan arazöz ekipleri tarafından söndürüldü.

Tavanı yangın tüpüyle kırdı! Hem kendini hem de komşusunu kurtardı Sel afetinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde yaşanan selde iş yerinde olan Fahri Erol, yükselen suları yangın türüyle tavanı kırarak hem kendisini hem de komşusunu kurtardı. Erol, yaşadığı korku dolu anları gözyaşları içinde anlattı.